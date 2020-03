Vor der außerordentlichen Leitzinssenkung seitens der US-FED am 3. März sei die Perspektive einer baldigen Leitzinslockerung der Russischen Zentralbank (CBR) noch unsicher erschienen, weil die sinkenden Ölpreise auch den Rubel-Wechselkurs mit nach unten gezogen hätten und der Risk-Off-Modus für einen Kursrutsch auf dem russischen Renten- und Aktienmarkt gesorgt habe. Die dramatische Revision der globalen Wachstumsperspektiven in diesem Jahr und die Erwartung weiterer geldpolitischer Lockerungsschritte rund um den Globus dürften die Entscheidung im März jedoch leichter machen, zumal die Inflationsrate in Russland mit voraussichtlich 2,2% yoy (Februar) weiterhin deutlich unter dem Zentralbankziel liege. Die CBR dürfte angesichts der Konjunkturrisiken in der ersten Jahreshälfte 2020 tiefer in den expansiven Bereich gehen und den Leitzins von gegenwärtig 6% auf 5,25 bis 5,5% senken. Bislang hatten die Analysten der DekaBank das Ende des Leitzinssenkungszyklus bei 5,75% erwartet.



Das Wachstumspotenzial Russlands sei wegen der demografischen Entwicklung und der niedrigen Produktivitätssteigerungen mit ca. 1,5% verhalten. Das internationale Sanktionsregime verstärke Russlands wirtschaftliche Isolation.



Die Leistungsbilanz- und Haushaltsüberschüsse würden die Widerstandsfähigkeit des russischen Staates gegenüber der Verschärfung von Sanktionen erhöhen, solange die Maßnahmen punktuell seien. Der aktuelle COVID-19-bedingte Ölpreisverfall bringe den russischen Staat nicht akut in Schieflage, weil der Staatshaushalt aufgrund der fiskalischen Regel ohnehin ein Ölpreisniveau von 42,5 USD/Fass zur Grundlage habe. Die Einnahmeausfälle würden jedoch die Möglichkeit einschränken, fiskalische Puffer aufzubauen. Wenn die in den USA immer wieder diskutierten extremen Sanktionsmaßnahmen (z.B. das Verbot für Dollargeschäfte einiger Geschäftsbanken oder Strafmaßnahmen gegen sämtliche russischen Staatsanleihen) entgegen der Einschätzung der Analysten umgesetzt werden sollten, würde dies zu Turbulenzen und Rating-Herabstufungen führen.



Im US-Präsidentschaftswahljahr 2020 werde Russland in Amerika unter besonderer Beobachtung stehen, was das Sanktionsrisiko seitens der USA eher erhöhe. Es bestehe trotz der jüngst vereinbarten Waffenruhe die Gefahr einer direkten militärischen Konfrontation mit der Türkei in Syrien. (Ausgabe vom 06.03.2020) (09.03.2020/ac/a/m)





