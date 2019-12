Wien (www.aktiencheck.de) - Russlands Wirtschaft ist im Oktober stärker gewachsen als von den meisten erwartet worden war (annualisiert um 2,2%), so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".Außenpolitisch habe es ein erstes Konsultationstreffen zwischen der Ukraine und Russland in Wien über Energiefragen gegeben. Anfang Dezember habe erstmals seit drei Jahren wieder ein Gipfeltreffen im "Normandie-Format" stattgefunden, um den weiter schwelenden Konflikt in der Ostukraine beizulegen. Während sich die Präsidenten Frankreichs und Russlands sowie die deutsche Bundeskanzlerin insgesamt mit den Ergebnissen zufrieden gezeigt hätten, hätte sich der neue ukrainische Präsident Zelenski größere Fortschritte gewünscht. Zugleich formiere sich daheim genau dagegen erbitterter Widerstand. Ginge es nach dem Willen der wichtigsten ukrainischen Oppositionsparteien, dürfte der Präsident gar keine Zugeständnisse machen und nicht einmal die Minsker Vereinbarungen umsetzen. Wie dann aber der Konflikt beendet werden solle, jenseits einer ja schon wiederholt gescheiterten militärischen "Lösung", bleibe das Geheimnis der nationalistischen Hardliner in Kiew.Unterdessen stünden drei große russisch-internationale Pipelineprojekte vor dem Abschluss. Anfang Dezember sei der erste Strang der russisch-chinesischen Mega-Pipeline "Kraft Sibiriens" eröffnet worden und Anfang 2020 solle der erste Teil der "Turkish Stream" ans Netz gehen. Und auch bei der von den USA und einigen osteuropäischen Staaten weiterhin erbittert bekämpften "Nordstream2"-Pipeline hoffe man, trotz der dänischen Hinhaltetaktik, den ursprünglichen Zeitplan weitgehend einzuhalten. Der Moskauer Aktienindex habe im November um mehr als ein Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn betrage das Plus damit bereits 24%. In US-Dollar gerechnet liege der Wertzuwachs sogar bei rund 36% und in Euro gar bei stolzen 45%. (Ausgabe 12/Dezemeber 2019) (12.12.2019/ac/a/m)