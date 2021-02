Die derzeitige Wirtschaftskrise stelle insbesondere für die privaten kleinen und mittleren Unternehmen in Russland eine Herausforderung dar. Es sei wahrscheinlich, dass die Wirtschaft nach der Corona-Rezession noch stärker staatlich kontrolliert werde.



Das Risiko internationaler Sanktionen bleibe auch nach dem Sieg Joe Bidens bei der US-Präsidentschaftswahl hoch. Insbesondere auf die Verwendung eines als chemische Waffe eingestuften Giftes gegen den Oppositionspolitiker Nawalny und auf die mutmaßlich aus Russland initiierten Hackerangriffe auf US-amerikanische Institutionen hätten die USA noch nicht mit Sanktionen reagiert. Das Hafturteil gegen Nawalny vom 2. Februar dürfte diese Sanktionsdiskussion in den Fokus des Westens rücken. Allerdings sei für Biden die Wiedereinrichtung der internationalen Vertragswerke wichtig, wofür er teilweise auf die Zusammenarbeit mit Russland angewiesen sei.



Das reduziere die Wahrscheinlichkeit von "nuklearen" US-Sanktionen gegen Russland, wie ein weiterer Einschnitt in die Investierbarkeit der russischen Staatsanleihen oder Einschränkungen des Zugangs zu US-Dollar-Liquidität für den russischen Staatssektor, aus Sicht der Analysten zumindest kurzfristig. Maßnahmen gegen einzelne Personen oder den Staatssicherheitssektor Russlands seien wahrscheinlich, deren potenzielle Auswirkungen auf die Bonität seien allerdings als gering einzuschätzen.



Russland habe sich aufgrund des seit Jahren herrschenden Sanktionsregimes mit dem Westen bereits auf eine mögliche Isolation von den Finanzmärkten vorbereitet. Der russische Staatshaushalt leide zwar unter dem Rückgang der Ölpreise und -produktion sowie dem Konjunktureinbruch. Dank der konservativen Fiskalpolitik der Vergangenheit verfüge Russland aber über fiskalische Puffer, und auch die Ausstattung mit internationalen Reserven sei komfortabel. (05.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der ersten Schätzung des russischen Statistikamtes hat die Wirtschaft 2020 die Erwartungen der Experten übertroffen, so die Analysten der DekaBank.Das reale Bruttoinlandsprodukt sei um 3,1% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen; die Analysten hätten eine Schrumpfung um 3,5% erwartet. Besonders stark betroffen gewesen seien erwartungsgemäß der Bergbau und der Transportsektor sowie die Gastronomie- und die Tourismusdienstleistungen, während die IT- und die Finanzbranche sogar hätten zulegen können. Dass sich die russische Wirtschaft im internationalen Vergleich eher gut geschlagen habe, sei zum Teil darauf zurückzuführen, dass sich die russische Regierung während des Anstiegs der Corona-Neuinfektionen im Herbst und Winter klar gegen harte Lockdown-Maßnahmen entschieden habe. Seit Januar würden nun auch die moderaten Restriktionen im Dienstleistungsbereich nach und nach gelockert, was zu einer Verbesserung der Stimmungsindikatoren führe.