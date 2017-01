Nicht nur die Wahl könnte zu mehr Ausgaben verleiten, auch die jüngsten Empfehlungen von Regierungsberater Kudrin würden die Regierung drängen, ihren Fokus auf technologischen Fortschritt zu setzten, um Produktivität und Wachstumsaussichten zu verbessern. Hierfür wären auch Investitionen in Bildung wichtig, gerade der Budgetposten, der angesichts des Sparkurses eher zu kurz komme. Derweil gehe man außenpolitisch derzeit gelassen vor: Neue Sanktionen der scheidenden Obama-Regierung in Folge der Cyber-Attacken rund um die US-Präsidentschaftswahl seien nicht mit Gegensanktionen beantwortet worden. In Moskau warte man gebannt auf Trump.



Ölpreisanstieg, solider Arbeitsmarkt und kleine Fortschritte in der Importsubstitution sollten Russland auf Wachstumskurs halten. Mangelnde Reformen würden das Aufwärtspotenzial limitieren, Geopolitik bleibe ein Risiko.



Nachdem Moody's seinen negativen Credit Watch bereits im April mit ersten Anzeichen der Stabilisierung zurückgezogen habe, sei im September S&P gefolgt und habe den Ausblick von negativ auf stabil angehoben. Die Agentur habe dabei auf niedrigere externe Risiken hingewiesen. Auch die fiskalische Lage Russlands sei durchaus solide: Die Staatsverschuldung liege unter 15% des BIP und auch die Finanzierung des Defizit dürfte mithilfe der fiskalischen Reservefonds und dank der zuletzt erfolgreichen USD-Emission über die nächsten Jahre keine größeren Probleme bereiten. Die Fiskal- und Geldpolitik würden konservativ ausgerichtet bleiben. Die Auslandsverschuldung des Privatsektors sei in den vergangenen Jahren deutlich gesunken und auch die Kapitalabflüsse hätten abgenommen, sodass die Währungsreserven weiterhin solide knapp unter 400 Mrd. USD liegen würden.



Mittelfristig seien die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sowie die Dynamik der Öl- und Gaspreise für das russische Rating entscheidend. Der Sieg Trumps bei den US-Wahlen habe hier zuletzt die Karten neu gemischt. Die Parlamentswahl im September 2016 habe die Regierungspartei mit einem Stimmenanteil von 54,2% bei geringer Wahlbeteiligung eindeutig für sich entschieden. Grundlegende politische Änderungen seien nicht zu erwarten, sodass die Wahl für das Rating neutral bleiben dürfte. (Ausgabe vom 18.01.2017) (20.01.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Russland bleibt auf Erholungskurs: Sowohl der Einkaufmanagerindex (PMI) des Verarbeitenden Gewerbes als auch sein Dienstleistungspendant deuten nach einem weiteren Anstieg im Dezember auf ein gutes letztes Quartal des Jahres hin, so die Analysten der DekaBank.Beide würden im Durchschnitt weit über dem dritten Quartal liegen, das ebenfalls schon positiv überrascht habe. Gleichzeitig sei die Inflation mit 5,4% yoy im Dezember auf das niedrigste Niveau seit Mitte 2012 gesunken. Die Zentralbank dürfte deswegen nun auch durchaus schon eine Zinssenkung im ersten Quartal 2017 in Erwägung ziehen, nachdem sie bis vor kurzem noch Q2 für eine Zinsänderung bevorzugt habe. Dennoch gebe es wenig Anlass zur Hoffnung, dass die NBR ihre konservativen Zügel allzu schnell lockern werde. Der allgemeine Abwärtstrend in der Inflation dürfte zwar bestehen bleiben, doch dürfte sich das Tempo im Laufe des Jahres verlangsamen und auch Stillstand oder ein leichter Anstieg seien in einzelnen Monaten möglich.