Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Umsätze im Einzelhandel in Russland sollten im Vorfeld der geplanten Anhebung der Mehrwertsteuer von 18% auf 20% ab 1. Januar 2019 vor allem durch einen Anstieg der Käufe langlebiger Güter im Oktober von 2,2% im Vormonat auf 2,5% gg. Vj. zugelegt haben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Parallel dazu seien die Einkommen im öffentlichen Sektor unterdurchschnittlich gewachsen, was das Reallohnwachstum voraussichtlich auf 6,5% in der Jahresrechnung vermindere (September: 7,2%). Mit Blick auf die dadurch verringerten Inflationsrisiken dürften russische Staatsanleihen für Anleger weiterhin eine hohe Attraktivität besitzen. (20.11.2018/ac/a/m)



