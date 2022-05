Trotz dieser Meldung sei gestern eifrig an den europäischen Börsen gehandelt worden. Gestützt von einem freundlichen Handelsstart an der Wall Street beendeten Europas Leitindices den Tag mehrheitlich in positivem Terrain und vermochten ihre Vortagesverluste einzugrenzen, so die Analysten der RBI. Sektorseitig hätten Energie-, gefolgt von Finanz-Titeln die Gewinnerliste angeführt. Letztere hätten abgesehen von Gerüchten einer rascheren und härteren monetären Gangart der EZB von einem Anstieg deutscher 10-jähriger Staatsanleihen auf zwischenzeitlich über 1% profitiert. Somit würden diese seit Jahresbeginn einen Anstieg von über 100 Basispunkten verzeichnen und hätten das höchste Niveau seit 2014 erreicht. Indes habe das Statistikamt Eurostat von der niedrigsten Arbeitslosenquote in der Eurozone seit der Einführung des Euro berichtet. Diese sei im Vergleich zum Vormonat um 10 Basispunkte auf 6,8% gesunken.



Jenseits des Atlantiks stünden heute einige Makroschwergewichte auf dem Programm, wobei die FED-Sitzung sicherlich im Fokus stehe. Es werde allgemein eine Zinsanhebung von 50 Basispunkten antizipiert sowie eine mögliche Verkündung eines bevorstehenden Bilanzabbaus. Dies sollte nach Ansicht der Analysten der RBI allerdings bereits vom Markt eingepreist worden sein, was auch das hohe Niveau des "Angstbarometers" VIX vermuten lasse. Des Weiteren würden der ADP-Arbeitsmarktbericht und der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe für Impulse sorgen. Dennoch, in Hinblick auf die heutige Fülle an ökonomischen Daten sowie der mit aller Wahrscheinlichkeit bevorstehenden US-Leitzinsanhebung hätten sich die Anleger gestern nicht so richtig aus der Deckung gewagt. Lediglich der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe zu Handelsschluss mit einem Plus von 0,5% fester notiert, während der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) und NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) nur leicht über ihren Vortagesniveaus gehandelt hätten.



Im Rohstoffbereich zeige sich der Ölpreis wieder etwas robuster, nachdem dieser zwischenzeitlich sowohl bei der Sorte Brent (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) als auch WTI (ISIN XC000A0G9CM8/ WKN nicht bekannt) um über 2,6% nachgegeben habe. Nachfragesorgen seien mit Meldungen über weitere verhängte Lockdowns in China und der damit verringerten Industrieleistung befeuert worden. Indes präsentiere sich der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) relativ träge und pendele zurzeit um die USD 1.865-Marke. Auch bei den Kryptowährungen sei es in den vergangenen 24 Stunden ungewohnt ruhig zugegangen und so würden sich Größen wie Bitcoin oder Ethereum kaum verändert zeigen.



Die asiatischen Leitindices würden heute Morgen mehrheitlich schwächer gehandelt. Die vorbörslichen Indikationen würden für Europa keine starke Tendenz weder in die eine noch andere Richtung erkennen lassen. (04.05.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Relativ unbeeindruckt von angekündigten Sanktionen seitens Russlands gegen den "Westen" schlossen Europas Börsen am gestrigen Handelstag mehrheitlich in positivem Terrain, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Jenseits des Atlantiks hätten sich Anleger im Lichte der bevorstehenden ökonomischen Daten sowie der antizipierten FED-Sitzung nicht so richtig aus der Deckung gewagt. Die asiatischen Leitindices würden heute Morgen mehrheitlich schwächer notieren und aus den vorbörslichen Indikationen für Europa würden sich keine klaren Tendenzen ableiten lassen.