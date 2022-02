Die Märkte hätten auf die Entwicklungen in der Ukraine mit deutlichen Abwärtsbewegungen reagiert. Sichere Anlagen wie Gold, Staatsanleihen mit gutem Rating, der Schweizer Franken und der Japanische Yen seien allesamt sehr gefragt gewesen. Die Ölpreise hätten die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel übertroffen, und der gesamte Rohstoffsektor habe angezogen. Risikoreiche Anlagen hätten mit geringen Volumina zu kämpfen gehabt. Die Verluste hätten sich, wie unter solchen Umständen zu erwarten, aneinandergereiht: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags habe der S&P 500 2,5% verloren, der EURO STOXX 50-Index sei um 5,0% gefallen und der russische MOEX-Index habe 30% unter dem Tagesniveau gelegen. Die Anleger scheinen auf klare Sanktionsaussagen zu warten, bevor die Liquidität wieder zunimmt, so die Experten von NN Investment Partners.



Der Spielraum für eine schnelle Deeskalation sei in den kommenden Tagen begrenzt. Darüber hinaus bestehe große Ungewissheit darüber, ob die Militäraktionen wie im Georgienkonflikt 2008 von kurzer Dauer sein würden oder ob sie sich über Monate oder sogar länger hinziehen könnten. Russland sei auf einen anhaltenden Konflikt vorbereitet, da es in den letzten fünf Jahren Devisenreserven in Höhe von 240 Mrd. US-Dollar angehäuft und seine gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewichte verringert habe.



Der Rohstoff- und der Energiesektor würden Schlüsselbereiche bilden, durch den sich die Ukraine-Krise auf die Märkte und die Wirtschaft auswirken werde. Die Krise treffe die europäische Wirtschaft zu einem kritischen Zeitpunkt. Die Inflation liege bei 5,1% und die Energiekrise sei in der EU besonders ausgeprägt. Die anfänglichen wirtschaftlichen Schocks dürften den derzeitigen Aufschwung in Europa dämpfen und einen beträchtlichen Inflationsdruck erzeugen. In den kommenden Monaten könnte sich die Energiekrise jedoch entspannen. Zusätzliche Öl- und Gasreserven aus anderen Ländern wie den USA und dem Iran würden verfügbar und die Wintersaison ende. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es noch zu früh, um zu sagen, was die steigende Inflation für die Geld- und Finanzpolitik und für das Verbrauchervertrauen in den kommenden Quartalen bedeuten werde. Ein langsamerer Zinserhöhungszyklus, insbesondere in der Eurozone, sei eine der Optionen.



Für die Anleger bedeute die Krise große Unsicherheit und ein instabiles Umfeld für Aktien, zumindest in den kommenden Tagen. Russische Assets würden höchstwahrscheinlich noch länger von den anstehenden Sanktionen betroffen sein. Die Wendepunkte für die breiteren Märkte würden durch den Verlauf der Militäraktionen und die Reaktion der politischen Entscheidungsträger auf die Krise bestimmt werden. (Ausgabe vom 24.02.2022) (25.02.2022/ac/a/m)





Den Haag (www.aktiencheck.de) - Am 24. Februar haben russische Truppen damit begonnen, mehrere Ziele in der Ukraine anzugreifen, so Marco Willner, Head of Investment Strategy, und Marcin Adamczyk, Head of Emerging Market Debt, bei NN Investment Partners.Damit habe sich der Konflikt zwei Tage nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Donbass-Region erheblich verschärft. Diese Handlungen seien ein Wendepunkt in der Geopolitik. Während die USA, die Europäische Union und Großbritannien derzeit neue Sanktionen gegen Russland ausarbeiten würden, unterstütze China vorerst die russische Position.