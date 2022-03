Der Versuch, damit negative Auswirkungen der westlichen Sanktionen gegen Russland für Investoren abzuwenden, habe seinen Grund: Seit dem letzten Öffnungstag der Moskauer Börse am vergangenen Freitag hätten an der Londoner Börse (LSE) gelistete Anteilsscheine russischer Unternehmen laut Bloomberg über 90% ihres Werts verloren, bevor sie am Donnerstag vom Handel ausgesetzt worden seien.



Auch etliche börsengehandelte Indexfonds (ETF) mit russischen Werten würden derzeit nicht gehandelt. Zudem wollten einige globale Indexanbieter wie etwa MSCI russische Titel aus ihren Indices verbannen. Europäische Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten in Russland hätten seit der russischen Invasion der Ukraine insgesamt über 100 Mrd. USD an Börsenwert eingebüßt. Russland habe deshalb angekündigt, der Moskauer Börse bei der Wiedereröffnung mit bis zu 10 Mrd. USD unter die Arme zu greifen.



Die Lage sei kritisch und bleibe weiterhin unberechenbar. Es sei kaum noch möglich die russischen Papiere an anderen Börsen zu handeln und es drohe ein Totalverlust.



(Mit Material von dpa-AFX) (04.03.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Moskauer Aktienbörse bleibt angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine mindestens bis einschließlich kommenden Dienstag (8. März) geschlossen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dies habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitagmorgen berichtet. Damit steuere die Moskauer Börse auf die längste Schließung in der russischen Geschichte zu.