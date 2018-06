Berlin (www.aktiencheck.de) - Das Reich der Mitte gerät immer stärker unter Druck, so die Experten von LYNX Broker.Ab dem 6. Juli würden in den USA Zölle auf eine ganze Reihe chinesischer Produkte erhoben. Im Gegenzug plane die Regierung um Präsident Xi Jingping, künftig Zölle auf amerikanische Importe zu erheben. Stichtag sei hier ebenfalls der 6. Juli 2018. "Die Chinesen haben angekündigt, sich dem Diktat von Präsident Trump nicht zu beugen und die Strafzölle mit gleicher Münze zu vergelten", so Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX. Das habe wiederum eine neue Reaktion aus den USA provoziert. "Bereits am Freitag könnte die US-Regierung eine etwas freiere Auslegung des Notstandsgesetzes "International Emergency Economic Powers Act" (IEEPA) von 1977 verkünden. Dann wären Investitionen aus dem Reich der Mitte in den Branchen Alternative Antriebe, Robotik und Luftfahrt nicht mehr ohne weiteres möglich."Trotzdem warne Sadowski auch vor Übermut auf amerikanischer Seite: "Die internationalen Lieferketten sind mittlerweile zu eng verzahnt, dass Strafzölle und fehlende Investitionen aus China auch Auswirkungen auf die einheimische Wirtschaft haben könnten. Das gilt insbesondere für die Technologiebranche, die von den geplanten Maßnahmen nach dem IEEPA besonders getroffen werden würde. Wenn die Trump-Regierung auf Konfrontationskurs mit China gehen will, muss sie sich darüber im Klaren sein, dass beispielsweise Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ohne seinen Hauptzulieferer Foxconn Probleme kriegen könnte." (26.06.2018/ac/a/m)