Das Britische Pfund habe unmittelbar nach der Verkündung von Mays Rücktritt gegenüber dem Euro und dem US-Dollar zugelegt. Allerdings werde dieser Trend nicht von Dauer sein. Viel hänge davon ab, wie sich der Ausgang der EU-Wahlen gestalte und wieviel Stimmenzuwachs die populistischen Parteien verzeichnen würden. Sollten sie deutlich zulegen können, könnte sich die Konservative Partei Großbritanniens dazu gezwungen sehen, einen harten Brexit umzusetzen, um die Wählerstimmen, die sie an die populistischen Parteien verloren hätten, wieder zurückzugewinnen. In einem solchen Fall werde das Britische Pfund wieder fallen.



Neben dem Pfund würden alle britischen Vermögenswerte in den kommenden Wochen unter Druck geraten, vor allem wenn sich ein harter Brexit abzeichne. Das negative Momentum werde aber hier nicht Halt machen, sondern auch andere risikobehaftete Vermögenswerte erfassen würden, wie zum Beispiel europäische Aktien und Unternehmensanleihen.



Derzeit heiße es für Anleger: Finger weg von britischen Anlagen. Auch wenn sich derzeit auf unternehmensspezifischer Ebene gute Gelegenheit bieten könnten, würden Anleger bessere Chancen in der Zukunft wahrnehmen können. (Ausgabe vom 24.05.2019) (27.05.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem die britische Premierministerin Theresa May zurückgetreten ist, erscheint ein harter, vertragsloser Brexit noch wahrscheinlicher als vorher so Ludovic Colin, Head of Flexible Bonds bei Vontobel Asset Management.Eine erneute Abstimmung über das Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union, kurz EU, sei ebenfalls weiter in die Ferne gerückt. Diese Schlussfolgerung dränge sich auf, wenn man die Ansichten der in Frage kommenden Nachfolger Revue passieren lasse.