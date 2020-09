Hannover (www.aktiencheck.de) - Die zuletzt gute Stimmung an den Ölmärkten ist in der vergangenen Woche ins Negative umgeschlagen, so die Analysten der Nord LB.Auch die IEA habe in Persona Keisuke Sadamori - dem Ressortdirektor für Energiemärkte und -Sicherheit - kürzlich noch einmal die großen Unsicherheiten für die globale Konjunkturentwicklung und die damit verbundene Erholung der Ölnachfrage betont. Zwar erwarte die IEA trotz möglicher zweiter Covid-19 Wellen im Vergleich zu ihren bisherigen Prognosen keine zusätzliche Verlangsamung der Nachfrageerholung, dennoch hätten die Aussagen von Sadamori wenig Optimismus versprüht. Ein Anstieg der Raffineriedurchsätze sei derzeit nicht zu erkennen und der Flugverkehr bleibe weiterhin das Sorgenkind und größtes Problem für die Ölnachfrage. Indes gehe mit dem heutigen Tag der Arbeit in den USA die traditionell konsumstarke Sommersaison zu Ende. Als Startschuss für einen Bärenmarkt sollte dies jedoch nicht interpretiert werden.Bei gegebener Förderdisziplin der OPEC+ und der erwarteten sukzessiven Erholung der globalen Konjunktur würden die Analysten die Brent-Preise in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin in der zuletzt ausgebildeten Spanne zwischen USD 40 und 45 erwarten. Eng zu beobachten würden die geopolitischen Entwicklungen bleiben, etwa im Hinblick auf die US-Chinesischen Handelsbeziehungen sowie insbesondere denkbare energiemarktrelevante Sanktionen gegen Russland im Rahmen der Vergiftungsaffäre Nawalny. (07.09.2020/ac/a/m)