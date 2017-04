Wien (www.aktiencheck.de) - Der Pharmakonzern Eli Lilly (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) und sein Partner Incyte (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) verloren 4,4% bzw. 11%, nachdem es bei einem Medikament zur Behandlung von rheumatoider Arthritis im Rahmen des Zulassungsverfahrens durch die US-Gesundheitsbehörde FDA einen Rückschlag gegeben hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA)-Tochter Ant Financial Services Group hat das Gebot für das US-Unternehmen MoneyGram (ISIN: US60935Y2081, WKN: A1JNTV, Ticker-Symbol: 9M1N) (Zahlungsverkehrsdienstleister) auf rund USD 1,2 Mrd. (nach einem Angebot im Januar in Höhe von USD 880 Mio.) erhöht und damit den Mitbewerber Euronet Worldwide (ISIN: US2987361092, WKN: 905247, Tikcer-Symbol: EEF) deutlich überboten.Der Internet-Medienkonzern Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) habe gestern seine Zahlen für Q1 vorgelegt. Mit einem im Rahmen der Erwartungen liegenden Umsatz in Höhe von USD 2,64 Mrd. (+34% ggü. dem vergleichbaren Vorjahresquartal) habe ein Gewinn pro Aktie von USD 0,40 erwirtschaftet werden können. Dieser habe um USD 0,03 über dem Konsensus gelegen. Die Zahl der Abonnenten in Höhe von 98,75 Mio. habe allerdings die Erwartungen von 101,95 Mio.verfehlt. Nach anfänglichen Verlusten im nachbörslichen Handel habe die Aktie dann doch noch um 1,4% zulegen können. (18.04.2017/ac/a/m)