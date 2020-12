Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Nettomarge der S&P 500-Unternehmen fiel 2020 um über einen Prozentpunkt auf 9,4 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.



Im kommenden Jahr würden die Analysten jedoch eine zügige Erholung auf rund elf Prozent erwarten. Denn in Rezessionen hätten US-Unternehmen stets ihre Kosten gesenkt und an Produktivität gewonnen. Nach jeder der letzten drei Rezessionen habe die Profitabilität sogar das jeweilige Vorkrisenniveau überstiegen; die Rezession infolge der Coronavirus-Krise dürfte keine Ausnahme darstellen. Obwohl die meisten Konzerne bereits Sparmaßnahmen eingeleitet hätten, bestehe weiterer Raum für Kostensenkungen. Die Vertriebsgemeinkosten würden mit durchschnittlich 18 Prozent der Umsätze derzeit ungewöhnlich hoch liegen. Zudem dürfte den Unternehmen im kommenden Jahr ein vergleichsweise niedriges Lohnwachstum von weniger als zwei Prozent entgegenkommen. Im Mittel würden die Lohnkosten 14 Prozent der Umsätze entsprechen. Vor diesem Hintergrund könnte sich die Konsensus-Prognose für das Gewinnwachstum 2021 von 22 Prozent als zu gering erweisen. (14.12.2020/ac/a/m)



