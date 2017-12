Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise erwiesen sich gestern als Fels in der Brandung, so die Analysten der Commerzbank.Das API habe am Abend einen unerwartet kräftigen Abbau der US-Rohölvorräte in der letzten Woche um 5,5 Mio. Barrel berichtet, wofür geringere Importe verantwortlich gezeichnet hätten. Die Lagerbestände in Cushing seien um 2 Mio. Barrel gefallen. Möglicherweise habe hier die Schließung der Keystone-Pipeline nochmals eine Rolle gespielt. Dem hätten allerdings ein noch stärkerer Anstieg der Benzinvorräte um 9,2 Mio. Barrel und ein ebenfalls kräftiger Aufbau der Destillatebestände um 4,3 Mio. Barrel gegenübergestanden.Das US-Energieministerium veröffentliche die offiziellen Lagerdaten heute Nachmittag. Neben den Lagerbeständen dürfte auch die US-Rohölproduktion im Fokus stehen. Diese dürfte weiter gestiegen sein und möglicherweise erstmals auf Basis der Wochendaten das Niveau von 9,7 Mio. Barrel pro Tag erreicht haben. (06.12.2017/ac/a/m)