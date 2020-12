Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Anstieg der japanischen Industrieproduktion im Oktober fiel mit 3,8 Prozent gegenüber dem Vormonat deutlich stärker aus, als von Experten erwartet worden war, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Postbank.



Da sich Exporte und Industrieaktivität trotz anhaltend hoher Infektionszahlen weltweit robust zeigen würden, würden Japans Unternehmen auch im November mit einem hohen Produktionszuwachs, den sechsten Monat in Folge, rechnen. Japanische Aktien, die im November in Euro rund zwölf Prozent zugelegt hätten, dürften zukünftig wegen der weltweiten Konjunkturerholung weiteren Rückenwind erfahren, denn japanische Firmen würden rund 43 Prozent ihrer Gewinne im Ausland generieren. Die anhaltend lockere Geldpolitik in Japan stütze die Performance zusätzlich. Allein dieses Jahr habe die Bank of Japan Aktien im Wert von rund sieben Billionen Yen gekauft, wodurch sie erstmals den staatlichen Pensionsfonds (GPIF) als größten Aktionär ablöse. Auch die günstige Bewertung spreche für Japans Aktienmarkt. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne in den kommenden zwölf Monaten liege mit 18 unter der Bewertung des Weltmarktes von 19,7. (01.12.2020/ac/a/m)





