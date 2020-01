München (www.aktiencheck.de) - In Deutschland stockt der Ausbau der Windenergie, so Marc Decker, Head of Asset Management von Merck Finck Privatbankiers.Einige Unternehmen hatten im Jahr 2019 Umstrukturierungen zu stemmen oder mussten Insolvenz anmelden - zum Beispiel Senvion, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers. Das habe einige Investoren zusätzlich verunsichert. Doch das sollte nicht über die großen Chancen in diesem Segment hinwegtäuschen. Die Experten würden die großen Windanlagenbauer für ein aussichtsreiches Investment halten, allen voran den Marktführer Vestas. Denn international sei die Windenergie weiter auf Wachstumskurs: Experten erwarten, dass der Bau von Windenergieprojekten - gemessen an der Energieleistung - von 46 Gigawatt im Jahr 2018 auf 68 Gigawatt in diesem Jahr steige. Insbesondere in den USA und in Asien dürften wir eine Vielzahl neuer Projekte sehen, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers. Das gebe neuen Schub für die Anlagenbauer.Zudem würden einige der Firmen mit Erfolg daran arbeiten, ihre Geschäftsmodelle auszuweiten. In der Vergangenheit hätten sich oft nicht nur die Räder selbst, sondern auch die Ergebnisse der Windanlagenbauer nach dem Wind gedreht. Aufgeschobene Projekte oder ungünstige Witterungsbedingungen beim Bau hätten oft unmittelbar zu sinkenden Umsätzen geführt. Daher hätten viele der Firmen neben dem Anlagenbau das Servicegeschäft - also zum Beispiel Wartungsverträge für Windräder - stark ausgebaut und so ihre Gewinne stabilisiert. Zwar würden Windanlagenbauer tendenziell immer ein volatiles Investment sein, doch die Schwankungen würden mit beachtlichen Ertragschancen vergütet. (09.01.2020/ac/a/m)