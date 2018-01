Dem verbesserten politischen Umfeld würden starke Fundamentaldaten entsprechen. Weltweit seien die Gewinne je Aktie 2017 um geschätzte 14,2% gestiegen. Das sei der stärkste Zuwachs seit 2010. Erstmals seit zehn Jahren hätten alle OECD-Länder Wachstum verzeichnet. Bislang scheine dies überall tragfähig zu sein, und es gebe nur wenige finanzielle Ungleichgewichte. Auch die meisten Emerging Markets würden wachsen. Und die Inflation bleibe niedrig: In den allermeisten Ländern sei die Inflation moderat und das Deflationsgespenst habe sich zurückgezogen. Sogar Japan dürfte in den nächsten Monaten offiziell das Ende der Deflation erklären. Der mehrjährige Verlierer befinde sich im zweitlängsten Aufschwung seit dem Zweiten Weltkrieg.



Eine der ganz großen Überraschungen sei die US-Inflation gewesen. Vor einem Jahr seien die Bloomberg-Konsensschätzungen von einem Anstieg der Inflation auf 1,9% bis Ende 2017 ausgegangen (gemessen am von der Federal Reserve bevorzugten PCE-Deflator). Jetzt sehe es eher nach 1,4% aus. Fünf Monate in Folge habe die Kerninflation, die kurz vor dem PCE veröffentlicht werde, unter den Erwartungen gelegen - die längste Serie von Fehlprognosen, die Steven Bell in seiner langen beruflichen Laufbahn je erlebt habe. Besonders erstaunlich sei, dass zugleich die Arbeitslosigkeit schneller zurückgegangen sei als erwartet. Sie liege weit unter dem Niveau, ab dem man früher mit einem Inflationsanstieg gerechnet habe.



Das habe die US-Notenbank FED nicht davon abgehalten, die Zinsen dreimal zu erhöhen. Im September habe sie außerdem erklärt, dass sie das Quantitative Lockerungs-Programm (QE) Schritt für Schritt zurückführen und die Bilanzsumme allmählich verringern werde. Auch die EZB verringere das QE. Viele Analysten hätten damit gerechnet, dass deshalb die Volatilität anziehen würde, und eine Marktkorrektur prognostiziert. Nichts von alldem sei geschehen. Tatsächlich sei die Volatilität der Aktienmärkte auf neue Tiefstände gefallen. Der S&P 500 habe im Jahr 2017 erstmals in seiner Geschichte in jedem Monat im Plus gelegen. Auch die Volatilität des Anleihenmarkts (gemessen an Optionen) sei in den USA und Europa auf neue Tiefstände gefallen. Die Volatilität der Währungsmärkte habe zwar keine Rekorde gebrochen, sei aber niedriger als im langfristigen Durchschnitt gewesen.



In diesem Umfeld hätten sich Staatsanleihen schwächer als risikobehaftete Wertpapiere entwickelt, aber entgegen den Erwartungen vieler Marktteilnehmer (auch denen von Steven Bell) nicht im Minus gelegen. Zweifellos sei das vor allem der niedrigen Inflation zu verdanken. Und doch sei die Entwicklung angesichts der Zinserhöhungen in den USA bemerkenswert. Die US-Zinsstrukturkurve habe sich gedreht, so dass die Dreißigjahresrenditen bis Dezember 2017 um 30 Basispunkte gefallen seien, obgleich die Zweijahresrenditen um 66 Basispunkte zugelegt hätten.



Und all diese für den Markt guten Nachrichten habe es trotz des noch immer nachlassenden weltweiten Produktivitätsanstiegs gegeben, der den Lebensstandard der meisten Menschen bremse. Da sich das meiste Kapital bekanntermaßen in den Händen der Reichen befinde, habe der Anstieg der Wertpapierkurse für noch mehr Ungleichheit gesorgt.



Eine der wichtigsten Fragen zum Jahreswechsel sei, inwieweit die guten Nachrichten bereits in den Kursen enthalten seien. Die Volatilität sei niedrig und die Bewertungen seien hoch. Wenn 2018 die Erwartungen genauso stark übertroffen würden wie 2017, werde es in der Tat ein ganz besonderes Jahr. (02.01.2018/ac/a/m)





