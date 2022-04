Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es war in der vergangenen Woche wieder ein Wechselbad der Gefühle für die Finanzmärkte, so die Analysten der DekaBank.Die Frage der Rubel-Zahlungen für die Erdgas-Lieferungen aus Russland sei wohl in den Bereich der politischen Propaganda zu verbuchen, und nicht in den der ökonomischen Logik. Denn für Energielieferungen seien in den bestehenden Sanktionen bereits Ausnahmen festgelegt gewesen. Schon heute werde der Großteil der Devisenzahlungen für Energierohstoffe von russischer Seite problemlos in Rubel umgetauscht. Vor diesem Hintergrund hätten die russischen Forderungen wohl eher das Ziel, an den Devisenmärkten die eigene Währung attraktiver dastehen zu lassen, als sie eigentlich sei.Die westlichen Staaten hätten auf die Forderung reagiert, indem sie auf bestehende Verträge hingewiesen und die Zahlung in Rubel abgelehnt hätten. Sollte die russische Seite diese Reaktion zum Anlass nehmen, die Gaslieferungen vollständig zu kappen, würde der Lieferstopp von Russland ausgehen und nicht vom Westen. Es erscheine jedoch wahrscheinlich, dass die westlichen Abnehmerländer weiter in US-Dollar und Euro bezahlen würden, die dann in Rubel konvertiert würden. Mit den derzeitigen vielfältigen Unwägbarkeiten dürfte sich an den Aktienmärkten auch in den kommenden Wochen keine klare Bewegungsrichtung herausbilden. (05.04.2022/ac/a/m)