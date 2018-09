Frankfurt-Aktienkurs Royal Gold-Aktie:

Kurzprofil Royal Gold-Aktie Inc.:



Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, WKN: 885652, Ticker Symbol: RG3, NASDAQ-Ticker-Symbol: RGLD) ist US-amerikanisches Edelmetall-Unternehmen mit Sitz in Denver. Die Tätigkeit umfasst die beiden Schwerpunkte Übernahme und Management von Stream-Beteiligungen und Royalty-Anteilen.

St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Royal Gold-Aktienanalyse von Analyst Brian MacArthur von Raymond James:Laut einer Aktienanalyse äußert Brian MacArthur, Aktienanalyst bei Raymond James, in Bezug auf die Aktien des Edelmetallunternehmens Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, WKN: 885652, Ticker Symbol: RG3, NASDAQ-Ticker-Symbol: RGLD) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Royal Gold Inc. habe mit Vale Canada Ltd. eine Vereinbarung getroffen hat, um den Rechtsstreit in Bezug auf die Berechnung der Lizenzgebühren aus der Voisey-Bay-Mine beizulegen.Die Lösung des Streits um Lizenzgebühren aus der Voisey-Bay-Mine sollte laut Analyst Brian MacArthur für Royal Gold eine größere Cashflow-Sicherheit bringen.Angesichts der Verbesserung der Bilanz, des Wachstums und der impliziten Rendite bleibe es bei dem positiven Votum.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Gold-Aktie: