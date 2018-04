Tradegate-Aktienkurs Royal Gold-Aktie:

71,92 Euro +1,68% (11.04.2018, 15:46)



NASDAQ-Aktienkurs Royal Gold-Aktie:

89,48 USD +2,36% (11.04.2018, 16:12)



ISIN Royal Gold-Aktie:

US7802871084



WKN Royal Gold-Aktie:

885652



Ticker Symbol Royal Gold-Aktie Deutschland:

RG3



NASDAQ-Ticker-Symbol Royal Gold-Aktie:

RGLD



Kurzprofil Royal Gold-Aktie Inc.:



Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, WKN: 885652, Ticker Symbol: RG3, NASDAQ-Ticker-Symbol: RGLD) ist US-amerikanisches Edelmetall-Unternehmen mit Sitz in Denver. Die Tätigkeit umfasst die beiden Schwerpunkte Übernahme und Management von Stream-Beteiligungen und Royalty-Anteilen.



(11.04.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Royal Gold-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse spricht Tony Lesiak, Aktienanalyst bei Canaccord Genuity, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Edelmetallunternehmens Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, WKN: 885652, Ticker Symbol: RG3, NASDAQ-Ticker-Symbol: RGLD) aus.Die von Royal Gold Inc. für Q1/18 bekannt gegebenen Streaming-Ergebnisse seien den Erwartungen entsprechend ausgefallen. Die Metallverkäufe hätten aber 13% unter der Prognose gelegen. Dies habe vor allem am zeitlichen Rahmen der Lieferungen und einem signifikanten Aufbau von Lagerbeständen gelegen.Die Analysten von Canaccord Genuity senken daher ihre EPS-Prognose für Q1 von 0,42 auf 0,33 USD. Im kommenden Quartal dürfte der negative Q1-Effekt aber durch das Freisetzen der Lagerbestände wieder kompensiert werden.Um den positiven Ergebnissen von technischen Studien (Wharf und PV) Rechnung zu tragen, setzt Analyst Tony Lesiak das Kursziel für die Royal Gold-Aktie von 102,00 auf 103,00 USD herauf. Investoren biete sich deutliches Aufwärtspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Royal Gold-Aktie:70,83 Euro +0,43% (11.04.2018, 14:57)