Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (15.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Same procedure as every day - der Ölpreis habe wieder einmal ein neues Mehrjahres-Hoch markiert. Die Erholung der Weltwirtschaft sorge für eine weiter steigende Ölnachfrage, während das Angebot der großen Ölfördernationen, die im Verbund OPEC+ die gemeinsame Produktionspolitik abstimmen würden, nur sehr langsam ausgeweitet werde. Daher würden immer mehr Experten wie auch Goldman Sachs mit einer anhaltenden Rally von Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt), WTI ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt) & Co rechnen.Von der Rally an den Rohstoffmärkten profitiere natürlich auch die Aktie von Royal Dutch Shell in erheblichem Umfang. Das britisch-niederländische Unternehmen werde in diesem - und vermutlich auch im nächsten - Jahr üppige Nettogewinne erzielen.Die Aussichten für Shell seien also gut. Die Aktie sei trotz des kräftigen Kursanstiegs mit einem KGV von 9 und einem KBV von 1,1 immer noch sehr günstig bewertet. Der Chart präsentiere sich weiterhin in sehr starker Verfassung. Anleger sollten also weiterhin am Ball bleiben.Handlungsbedarf bestehe aber dennoch mittlerweile wieder. Schließlich sei es angesichts des kräftig gestiegenen Kurses nun erneut nötig, den Stoppkurs wieder anzuheben, um einen weiteren Teil der angelaufenen Gewinne (knapp 80 Prozent seit der Erst-Empfehlung Ende September 2020) zu sichern. Aktuell bietet sich dafür jetzt die Marke von 15,70 Euro an, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Royal Dutch Shell-Aktie. (Analyse vom 15.10.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:21,00 EUR +1,03% (15.10.2021, 10:24)