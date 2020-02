London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Das britisch-niederländische Unternehmen habe z.B. im Vergleich zu den US-Rivalen Exxon Mobile und Chevron, die in puncto Umweltschutz weltfremd agieren würden, bereits viel in Erneuerbare Energien investiert. Nun drücke Royal Dutch Shell allerdings richtig aufs Tempo und plane ein besonders ehrgeiziges Projekt in Australien. So solle im Bundesstaat Queensland ein riesiger Solarpark entstehen. Ausgestattet mit 400.000 Solarpanelen wolle der Energieriese 120 Megawatt pro Jahr produzieren. Das Projekt solle dazu beitragen, dass Royal Dutch Shell bis zum Jahr 2030 der weltgrößte Stromproduzent werde.Royal Dutch Shell dürfte in den kommenden Jahren in mehrere derartige Projekte investieren. Dies erscheine aktuell auch wesentlich sinnvoller als der fantasielose Kauf eigener Aktien. Dieses Programm fahre das Unternehmen nun endlich zurück. Auch wenn die Reaktion der Marktteilnehmer zunächst negativ ausgefallen sei, sollte sich der Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit mittel- bis langfristig dennoch auszahlen. Ein Kauf der Royal Dutch Shell-Aktie dränge sich aktuell aber noch nicht auf. "Der Aktionär" favorisiere in diesem Sektor weiterhin BP und Total, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:23,76 EUR -1,00% (03.02.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:23,81 EUR -0,15% (03.02.2020, 09:17)