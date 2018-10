Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (22.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) unter die Lupe.Die Konsolidierung bei den Ölpreisen sowie den Aktien von Energiegiganten wie BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) oder Royal Dutch Shell dauere vorerst noch an. Der Startschuss für eine Rally stehe hier noch aus. Möglicherweise würden die demnächst anstehenden Quartalszahlen wieder für etwas Schwung sorgen. Bewegung habe es bei beiden Unternehmen aber dennoch gegeben.Denn Shell und BP hätten grünes Licht für ein gemeinsames Projekt in der Nordsee bekommen. Demnach dürften die Firmen demnächst im Alligin Ölfeld 140 Kilometer westlich der Shetland-Inseln mit der Förderung beginnen. Es werde erwartet, dass dort rund 20 Millionen Barrel Rohöl schlummern würden. Das Joint Venture, an dem BP und Royal Dutch Shell jeweils 50% halten würden, wolle ab 2020 pro Tag rund 12.000 Barrel produzieren.Größeren Einfluss auf die Konzernergebnisse dürfte dieses eher kleine Projekt in naher Zukunft kaum entfalten. Dafür würden eher die anhaltend hohen Ölpreise sorgen, die es den beiden Energiegiganten enorm erleichtern würden, Tag für Tag satte Gewinne zu scheffeln.Langfristig orientierte Anleger können bei den beiden Dividendenperlen (Rendite bei beiden Aktien 5,6%) weiter dabei bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2018)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:29,515 EUR (22.10.2018, 15:03)