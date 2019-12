Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

26,41 EUR -0,64% (20.12.2019, 11:22)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

2.178,50 GBp +0,09% (20.12.2019, 11:03)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (20.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der Öl-Titel habe sich 2019 relativ enttäuschend entwickelt. Und auch zum Ende des Jahres hin sorge der britisch-niederländische Energiegigant eher nicht für große Freude bei den Anteilseignern. Denn Royal Dutch Shell habe heute ein Update für das Gesamtjahresergebnis veröffentlicht, was vielen nicht schmecken dürfte.Demnach rechne der Vorstand für Q4 mit zusätzlichen Abschreibungen in Höhe von 1,2 bis 2,3 Mrd. Dollar, welche das Konzernergebnis belasten dürfte. Zudem dürften die Investitionen eher am unteren Ende der anvisierten Spanne von 24 bis 29 Mrd. Dollar liegen.Zudem habe der Energieriese die Investoren bereits auf eine eher maue Entwicklung der raffinerie-Margen eingestimmt. Die detaillierten Q4-Zahlen werde Royal Dutch Shell am 30. Januar 2020 präsentieren.Die heutige Meldung sei natürlich kein Grund zum Jubel, sie sei aber auch keine großartige Überraschung, dementsprechend reagiere die Royal Dutch Shell-Aktie auch kaum auf diese Nachricht. Schließlich sei es keine Neuigkeit, dass das Marktumfeld für Energieunternehmen wie Shell derzeit schwer sei. Dennoch stünden die Chancen relativ gut, dass es 2020 für den profitabelsten Konzern Europas wieder etwas besser laufe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:26,39 EUR -0,62% (20.12.2019, 11:03)