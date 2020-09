Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (25.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Mit den Aktien von Energieriesen wie Royal Dutch Shell sei es in den vergangenen Wochen kräftig bergab gegangen. Neben der allgemein nervösen Marktstimmung und den anhaltend niedrigen Ölpreisen habe auch die bemerkenswerte Prognose von BP belastet.Der britische Öl- und Gasproduzent habe kürzlich mit einem für die Branche sehr düsteren Ausblick für Aufsehen gesorgt. Demnach rechne BP damit, dass die tägliche Ölnachfrage nie mehr die Höchststände von vor der Corona-Pandemie erreichen werde. Damals seien täglich knapp 100 Millionen Barrel verbraucht worden (aktuell pendle die Nachfrage meist um die Marke von 90 Millionen Barrel).Nun habe sich ein Vorstand des US-Ölriesen ConocoPhillips zu Wort gemeldet. Dominic Macklon gehe davon aus, dass die Ölnachfrage im Zuge einer weltwirtschaftlichen Erholung wieder die 100-Milionen-Barrel-Marke übersteigen werde. Seiner Ansicht nach dürften sogar weitere Rekorde erzielt werden.Zuvor habe sich bereits Gazprom Neft zu Wort gemeldet. Die Tochter des Erdgasriesen Gazprom gehe auch davon aus, dass zumindest die alten Höchststände bereits 2021 wieder erreicht würden.Shell und BP scheinen zumindest gewillt, einschneidende Maßnahmen zu ergreifen, um sich rechtzeitig für eine Zukunft zu wappnen, in der fossile Brennstoffe eine weniger wichtige Rolle spielen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: