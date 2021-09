XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

18,828 EUR +4,72% (27.09.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.615,00 GBp +1,09% (28.09.2021, 09:00)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (28.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Royal Dutch Shell drücke beim Konzernumbau weiterhin aufs Gas. Neben dem Mega-Deal mit ConocoPhillips habe der britisch-niederländische Energieriese zuletzt mehrere kleinere Fortschritte gemacht, um seinen CO2-Fußabdruck weiter zu verringern. So habe Royal Dutch Shell nun endgültig den im März vereinbarten Verkauf von Ölprojekten im Westen Ägyptens an Cheiron Petroleum und Cairn Energy abgeschlossen.Der Energieriese baue auch sein Geschäft in anderen Bereichen aus: So sei nun beschlossen worden, in den Niederlanden eine der weltgrößten Biokraftstoff-Anlage zu errichten. Zudem habe Royal Dutch Shell bekanntgegeben, bis zum Jahre 2025 in Brasilien 565 Mio. USD in Erneuerbare Energien investieren zu wollen.Darüber hinaus wolle der Konzern seine Stromsparte Shell Energy weiter kontinuierlich ausbauen. Dabei sei nun ein größerer Schritt geglückt: Im Zuge der extremen Gaspreisverteuerung sei der britische Versorger Green in Schieflage geraten. Shell Energy sei eingesprungen und übernehme nun auf einen Schlag die Versorgung von 255.000 Haushalten. Diese beliefere Shell wie gewohnt mit Strom, der zu 100% aus Erneuerbaren Energien stamme.Die Royal Dutch Shell-Aktie entwickele sich indes in einem Umfeld weiter steigender Öl- und Gaspreise natürlich sehr stark. Die günstig bewertete Dividendenperle sei auch aus charttechnischer Sicht attraktiv. Anleger könnten daher weiterhin einsteigen. Der Stopp könne vorerst noch bei 13,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:19,364 EUR +2,87% (28.09.2021, 09:14)