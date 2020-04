ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (30.04.2020/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Märztief bei 10,30 EUR habe sich der Öltitel mittlerweile deutlich erholen können. Selbst die Verwerfungen am Ölmarkt zu Beginn der vergangenen Woche hätten ihn nicht mehr aus der Bahn geworfen. Vielmehr bilde das Papier auf Basis der Ausverkaufstiefs des Jahrtausends - also der Lows von 2003, 2009 und 2016 - bei 15,27/16,53/16,68 EUR ein deutlich höheres Tief aus. Letzteres stelle aus charttechnischer Sicht ein konstruktives Signal dar. Gleichzeitig würden diverse Indikatoren weiterhin die historische Dimension des jüngsten Baisseimpulses dokumentieren. So sei der Abstand zwischen dem oberen und dem unteren Bollinger Band auf ein absolutes Extremlevel angewachsen, während der trendfolgende MACD historisch niedrig notiere. Mit dem RSI habe ein erster Indikator ein neues Einstiegssignal generiert - zuvor sei der Oszillator in den einstelligen Bereich und damit in massiv überverkauftes Terrain zurückgefallen. In der Summe spreche Einiges dafür, dass es sich bei dem Märztief (10,30 EUR) um ein wichtiges, zyklisches Tief handele.