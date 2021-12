XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (02.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Aktionäre von Ölproduzenten dürften darauf gehofft haben, dass es Änderungen an den bisherigen Plänen gebe. Die Ölstaaten der Allianz OPEC+ wollten aber trotz globaler Sorgen um die neue Corona-Variante Omikron an ihrer geplanten Produktionserhöhung festhalten. Die tägliche Fördermenge werde somit im Januar um 400.000 Barrel ausgeweitet, wie die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Gruppierung am Donnerstag nach Online-Beratungen am Donnerstag bekanntgegeben habe.Indes habe Royal Dutch Shell habe wie angekündigt mit einem weiteren Aktienrückkauf im Umfang von insgesamt 7 Mrd. USD begonnen. Wie der der niederländisch-britische Energiekonzern am Donnerstag mitgeteilt habe, wolle er in einer ersten Tranche Aktien im Wert von 1,5 Mrd. USD erwerben. Wann und wie die weiteren Aktien zurückgekauft würden, wole Royal Dutch Shell Anfang 2022 bekanntgeben.Das Rückkaufprogramm wolle das Unternehmen durch den Verkauf seiner Anteile am texanischen Perm-Becken finanzieren, wo es große Gas- und Ölvorkommen gebe. Im September habe Royal Dutch Shell das Gebiet für 9,5 Mrd. USD in bar an die US-Ölfirma ConocoPhillips verkauft. Nachdem die Corona-Krise Royal Dutch Shell 2020 zu einem historischen Einschnitt der Dividenden gezwungen habe, wolle der Konzern u.a. mit seinen Aktienrückkäufen die Stimmung seiner Investoren verbessern.Das Marktumfeld werde natürlich etwas rauer. Dennoch beschere das aktuelle Ölpreisniveau Royal Dutch Shell & Co weiterhin satte Erträge. Anleger könnten daher bei der günstig bewerteten Aktie an Bord bleiben. Der Stoppkurs könne bei 15,70 Euro belassen werden, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten imSinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU href="https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/bp-chevron-shell-co-das-kommt-unerwartet-20241920.html" target="_blank">unter folgendem

