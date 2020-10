Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

10,776 EUR -0,59% (07.10.2020, 15:41)



Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

10,86 EUR -0,82% (07.10.2020, 15:26)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

9,78 GBP -0,43% (07.10.2020, 15:28)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Nach einer wochenlangen Talfahrt sei der Shell-Aktie zuletzt endlich einmal wieder eine nennenswerte Gegenbewegung geglückt. Aufgehend von dem Ende vergangener Woche markierten Tief habe sich die Dividendenperle immerhin um knapp zehn Prozent verteuert. Doch heute trübe sich das Marktumfeld für den Konzern wieder deutlich ein.Denn das vorläufige Aus für die Verhandlungen um ein weiteres Corona-Konjunkturpaket in den USA habe den Ölpreisen nun erneut einen Dämpfer verpasst. Im Mittagshandel am Mittwoch habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,88 US-Dollar gekostet. Das seien 77 Cent weniger gewesen als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 89 Cent auf 39,78 Dollar gefallen.Wie am Dienstagabend bekannt geworden sei, wolle US-Präsident Donald Trump die Gespräche mit den Demokraten über weitere Hilfen für die Wirtschaft und Verbraucher bis nach den US-Wahlen am 3. November auf Eis legen. Marktbeobachter hätten sich ernüchtert gezeigt: "Wie so oft, scheint auch dieses Mal der US-Präsident einer parteiübergreifenden Lösung nicht nachkommen zu wollen", habe Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank gesagt.Laut dem Commerzbank Rohstoff-Experten Carsten Fritsch habe neben der Verschiebung der Konjunkturhilfen auch ein fester Dollar (was immer eine Belastung für Rohstoffpreise sei) auf den Ölpreisen gelastet. "Zudem berichtete das API (American Petroleum Institute) am Abend einen unerwarteten Anstieg der US-Rohölvorräte um 951 000 Barrel", so Fritsch. Steigende Erdölvorräte könnten auf eine erneut gesunkene Nachfrage hindeuten.Mutige Anleger, die auf eine Fortsetzung der Gegenbewegung spekulieren wollen, sollten ihre Position unverändert mit einem Stopp bei 9,10 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: