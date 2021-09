XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ein Kauf.Nicht nur die anstehende Regierungsbeteiligung der Grünen in Deutschland zeige, dass die Energiewende immer weiter voranschreite. Auch die Transformation von Energiekonzernen wie Royal Dutch Shell nehme Fahrt auf. Der britisch-niederländische Öl- und Gasriese habe nun dem deutschen Turbinenbauer Nordex einen Auftrag erteilt.Nordex werde demnach 14 Anlagen des Typs N121/3600 mit einem Gesamtvolumen von 50,4 Megawatt für einen Teil des Energieparks "Pottendijk" in den Niederlanden liefern. "Pottendijk" sei der erste Onshore-Windpark von Shell in Europa, dort werde zudem auch ein 50-Megawatt-Solarpark entstehen. Zum Nordex-Auftrag gehöre auch ein 15-jähriger Premium-Service zur Wartung und Instandhaltung. Die Lieferung und Errichtung der Turbinen solle im Frühjahr 2022 beginnen.Der Einstieg der großen Ölkonzerne sei ein Gamechanger in der Windbranche. Während Projektierer und Parkbetreiber befürchten würden, dass die zahlungskräftigen Giganten durch harten Preiskampf die Margen kaputt machen würden, könnten für die Turbinenbauer wie Nordex auch künftig weitere Aufträge winken.Die ohnehin gut gefüllten Auftragsbücher von Nordex dürften so weiter Zulauf bekommen. Allerdings werde das bestehende Margenproblem dadurch nicht gelöst. Erst wenn die Profitabilität steige, dürfte auch der Aktienkurs wieder nachhaltig zulegen. Anleger sollten deshalb vorerst weiter abwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:19,376 EUR +0,97% (30.09.2021, 09:26)