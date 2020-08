Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

12,638 EUR -0,91% (21.08.2020, 13:29)



Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

12,666 EUR -0,14% (21.08.2020, 13:17)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.117,00 GBp -0,53% (21.08.2020, 13:21)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (21.08.2020/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Steigender Ölpreis gleich steigender Aktienkurs!? Nicht bei Royal Dutch Shell: Während die Rohölpreise auf Wochensicht leicht zulegen könnten, kenne der Kurs des britisch-niederländischen Konzerns nur die Richtung gen Süden.Die Ölpreise seien am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Wenngleich die Rohölpreise auf Wochensicht etwas zugelegt hätten, stehe der Markt weiter im Bann gegenläufiger Kräfte.Auch das Chartbild spreche weiter gegen einen Einstieg bei Royal Dutch Shell. Sollte sich die Lage zuspitzen, stehe ein Test des Juli-Tiefs bei 1.066 GBp bevor. Auch unter fundamentalen Aspekten sei der Ölkonzern zu teuer: Für das laufende Geschäftsjahr weise Royal Dutch Shell ein KGV von 28 (!) aus. Einziger Trost: Konkurrent BP sei mit einem KGV von 311 noch teurer.Solange die Konjunktur keine Wiederbelebung erfahre und folglich die Ölpreise damit nicht spürbar steigen würden, werde sich die Royal Dutch Shell-Aktie nicht aus dem Abwärtstrend befreien können. Damit bleibe die einstige Dividendenperle derzeit nur sehr mutigen Anlegern vorbehalten. Aus Sicht des "Aktionärs" gebe es deutlich bessere Alternativen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: