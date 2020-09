Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (22.09.2020/ac/a/a)



Der britisch-niederländische Energieriese Royal Dutch Shell sei offenbar gewillt, den Konzern massiv umzubauen. Um das Ziel zu erreichen, bis zum Jahre 2050 klimaneutral zu werden, stünden gerade im Upstream-Geschäft regelrecht bahnbrechende Veränderungen an.So berichte die Nachrichtenagentur "Reuters" unter Berufung auf informierte Kreise, dass Shell satte 40 Prozent seiner ursprünglich für Öl- und Gas-Projekte eingeplanten Investitionen aufgeben werde. Stattdessen wolle das Unternehmen das eingesparte Kapital dafür nutzen, um kräftig in Erneuerbare Energien und andere Zukunftsmärkte zu investieren. Im Zuge dessen dürfte es auch im LNG-Bereich oder beim riesigen Tankstellengeschäft Kürzungen geben. Zudem dürften weltweit auch viele Stellen gestrichen werden.Shell selbst habe sich zu diesen tiefgreifenden Plänen bislang noch nicht geäußert. Der Konzernumbau werde sehr lange dauern und enorm teuer werden - doch dies dürfte angesichts der extrem schwachen Kursentwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten bereits mehr als eingepreist sein. Der Börsenwert liege mittlerweile deutlich über dem ausgewiesenen Eigenkapital.Mutige, langfristig orientierte Anleger können die Aktie trotz des nach wie vor schwachen Charts allmählich wieder auf die Watchlist setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär".