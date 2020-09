Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

11,918 EUR +0,07% (14.09.2020, 10:40)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.083,80 GBp +0,04% (14.09.2020, 10:42)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (14.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der britische Öl- und Gasproduzent BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517) habe für einen Paukenschlag gesorgt. Laut dem jüngsten Energiereport des Konzerns dürfte der Höhepunkt der globalen Ölnachfrage bereits erreicht worden sein. So rechne BP damit, dass die Höchststände von mehr als 100 Mio. Barrel pro Tag niemals wieder erreicht würden.Für Unternehmen wie BP oder Royal Dutch Shell sei dies natürlich eine sehr ernstzunehmende Prognose. Beide Konzerne hätten zwar bereits in der Vergangenheit zweifellos viel in Erneuerbare Energien investiert. Doch immer noch würden sie den Löwenanteil ihrer Gewinne im Geschäft mit Öl und Gas erzielen. Shell und BP würden daher in den nächsten Jahren noch mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um gut für eine Zukunft gerüstet zu sein, in der fossile Energieträger weniger bedeutend sein würden.BP und Shell müssten weiter den mit hohen Investitionen verbundenen Umbau hin zu mehr Erneuerbaren Energien forcieren. Durch die aktuell niedrigen Energiepreise werde dieses ohnehin schon schwierige Unterfangen noch komplizierter.Da sich zudem die Royal Dutch Shell-Aktie und die BP-Aktie in einem intakten Abwärtstrend befinden, sollten Investoren hier vorerst nicht zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:11,932 EUR +0,07% (14.09.2020, 10:55)