London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,46 GBP -0,41% (28.05.2021, 10:48)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (28.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Immer mehr Analysten nehmen würden die Royal Dutch Shell-Aktie nach dem historischen Urteils des Gerichts in den Niederlanden genauer unter die Lupe. Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen eines deutlich rascheren Abbaus des CO2-Ausstoßes würden auch die Experten der US-Bank JPMorgan noch eher zurückhaltend bleiben. Analyst Christyan Malek habe erklärt, der Richterspruch sei natürlich "ein Schuss vor den Bug". Er verweiset jedoch darauf, dass Royal Dutch Shell wohl in Berufung gehen werde, weshalb diesbezüglich noch keine Klarheit bestehe.Malek betone, dass der britisch-niederländische Energieriese derzeit von einer steigenden Ölnachfrage im Zuge einer weiter anziehenden Weltkonjunktur profitiere. Er habe daher sein Anlagevotum auf "overweight" belassen. Das Kursziel beziffere er unverändert auf 20 GBP (umgerechnet 23,25 Euro), was knapp 47% über dem gestrigen Schlusskurs liege.Auch "Der Aktionär" bleibe für die Royal Dutch Shell-Aktie optimistisch gestimmt, wenngleich die Unsicherheit angesichts des Gerichtsurteils natürlich relativ hoch sei. Die robuste Ölpreisentwicklung spiele dem Konzern aktuell deutlich in die Karten. Anleger könnten bei der günstig bewerteten Royal Dutch Shell-Aktie weiterhin an Bord bleiben. Der Stoppkurs sollte bei 13,60 Euro belassen werben, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,826 EUR -0,26% (28.05.2021, 11:01)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,824 EUR -0,43% (28.05.2021, 10:46)