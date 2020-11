Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

15,13 EUR -0,98% (26.11.2020, 16:22)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.339,40 GBp -0,56% (26.11.2020, 16:33)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (26.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Es ist eine Entscheidung, die zeige, wie groß die Herausforderungen durch die weltweiten Lockdowns für die Energiebranche seien. Der deutlich gesunkene Spritverbrauch habe bereits zahlreiche Konzerne dazu veranlasst, die Produktion in ihren Raffinerien zu drosseln, Royal Dutch Shell nehme nun einen noch stärkeren Einschnitt vor.So habe der britisch-niederländische Energiegigant Anfang November beschlossen, die Raffinerie in Convent im US-Bundesstaat Louisiana zu schließen. Nachdem man weiterhin keinen Käufer gefunden habe, solle laut der Nachrichtenagentur Reuters dort nun bereits in der kommenden Woche Schluss sein mit der Verarbeitung von Erdöl.Die Schließung der Raffinerie zeige, wie groß die Probleme, mit denen sich Royal Dutch Shell auseinandersetzen müsse, derzeit immer noch seien.Trotz der Hoffnungsschimmer durch die Impfstoff-Daten bleibe die Royal Dutch Shell-Aktie daher ein Investment, das weiterhin nur für nervenstarke Anleger geeignet sei. Diese sollten ihre Position nach wie vor mit einem Stopp bei 11,10 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.11.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,186 EUR -0,63% (26.11.2020, 16:46)