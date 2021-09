Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (21.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der Energieriese Shell habe für 9,5 Milliarden US-Dollar in bar ein Schiefergasvorkommen im US-Bundesstaat Texas verkauft und wolle einen Großteil der Einnahmen für Aktienrückkäufe verwenden. Das Gebiet befinde sich im Permian Basin im Westen Texas. Käufer sei die US-Ölfirma ConocoPhillips, wie Shell am späten Montagabend in Den Haag mitgeteilt habe. Sieben Milliarden US-Dollar sollten für Aktienrückkäufe verwendet werden, der Rest solle die eigene Bilanz stärken.Der Rückkauf der eigenen Anteile laufe zusätzlich zu den bereits laufenden Programmen, mit denen Kapital an die Aktionäre fließen solle. Mit der Ölpreis-Erholung würden Ölkonzerne versuchen, ihre Investoren zu umgarnen, in dem vorher gekürzte Dividenden wieder erhöht würden und viel Geld in Aktienrückkäufe gesteckt werde. Shell habe erst im Juli höheren Ausschüttungen an die Aktionäre angekündigt.Der Verkauf des Schiefergasvorkommens stehe noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Behörden und solle im vierten Quartal 2021 abgeschlossen sein.Shell sei seinem Ziel, klimaneutral zu werden, durch den Deal ein ganzes Stück näher gekommen. Langfristig betrachtet wäre es zwar sinnvoller, den Verkaufserlös in Erneuerbare Energien & Co zu investieren statt damit relativ fantasielos wieder nur eigene Aktien zurückzukaufen. Kurzfristig könnte dies aber durchaus einen positiven Effekt auf den Kurs haben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: