Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (30.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell unter die Lupe.Die Ölpreise würden weiterhin nach unten taumeln und dadurch natürlich die Aktienkurse von Energieriesen wie z.B. Royal Dutch Shell erheblich unter Druck bringen. Zum einen belaste der massive Nachfragerückgang im Zuge des "Corona-Shutdowns", zum anderen das weiterhin zu hohe Ölangebot an den Weltmärkten.Für alle Marktteilnehmer, die auf eine rasche Einigung der beiden führenden Ölfördernationen Saudi-Arabien und Russland gehofft hätten, dürften die Aussagen des russischen Energieministers Pavel Sorokin ein schwerer Schlag gewesen sein. Denn er habe gesagt: "Ein Ölpreis von 25 USD ist zwar unerfreulich, aber für russische Energiefirmen keine Katastrophe." Er gehe davon aus, dass der Markt wohl erst 2021 wieder ein Gleichgewicht erreichen werde. Und Sorokin habe auch klar deutlich gemacht, dass er wenig Hoffnung habe, dass eine Förderkürzung die Lage positiv verändern könne. So habe er erklärt, die angepeilte Kürzung von 600.000 bis 1,5 Mio. Barrel wäre ohnehin wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Schließlich sei die tägliche Rohölnachfrage von zuletzt knapp 100 um knapp 15 Mio. Barrel gefallen.Die Lage am Ölmarkt bleibe nach wie vor angespannt. Es sei gut möglich, dass das Angebot noch über Monate hinaus die Nachfrage deutlich übersteigen werde. Daher dränge sich aktuell weiterhin kein übereilter Einstieg bei der zweifellos günstig bewerteten Royal Dutch Shell-Aktie an, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2020)