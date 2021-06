London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,072 GBP -3,88% (18.06.2021, 15:14)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (18.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Nachdem die Ölpreise in dieser Woche neue Corona-Hochs markiert hätten, setze nun eine Korrektur ein. Im Zuge dessen würden auch die Aktienkurse von Energieriesen wie z.B. Royal Dutch Shell deutlich in die Knie gehen.Neben den keinesfalls überraschenden Gewinnmitnahmen belaste die Ölpreise aktuell noch ein anderes Thema: der Iran. Denn das OPEC-Mitglied sei auf einem guten Weg zu einem neuen Atom-Deal. Dies wiederum könnte dazu führen, dass das Land seine Erdölexporte wieder ankurbeln könnte - und damit erneut für ein Überangebot auf dem Rohölmarkt sorgen könnte.Es bleibe zweifellos spannend am Ölmarkt. Eine deutliche Steigerung der Exporte des Iran dürfte die Ölpreise belasten. Andererseits sollte die im Zuge der wieder Fahrt aufnehmenden Weltwirtschaft anziehende Ölnachfrage in den kommenden Wochen und Monaten stützen.Das aktuelle Preisniveau beschere Royal Dutch Shell & Co jedenfalls satte Gewinne. Anleger sollten trotz des heutigen - aus charttechnischer Sicht durchaus gesunden - Rücksetzers der Ölpreise die Ruhe bewahren und bei dem günstig bewerteten Dividendentitel weiter an Bord bleiben. Der Stoppkurs sollte bei 13,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,53 EUR -4,26% (18.06.2021, 15:29)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,57 EUR -3,71% (18.06.2021, 15:14)