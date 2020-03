Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

19,666 EUR -2,33% (05.03.2020, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.694,80 GBp -2,52% (05.03.2020, 16:35)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Das Papier des britisch-niederländischen Energieriesen kämpfe weiterhin darum, einen nachhaltigen Boden auszubilden und damit den monatelangen Kursrückgang nachhaltig zu stoppen. Hierbei habe es jedoch von Seiten des Ölmarktes bisher so gut wie keine Rückenwind gegeben. Doch dies könnte sich nun bald ändern. Denn das Ölkartell OPEC sei grundsätzlich für eine deutliche Förderkürzung beim Rohöl, setze allerdings auch auf die Unterstützung seiner zehn Kooperationspartner - allen voran Russland.Das Marktumfeld für Energietitel bleibe angesichts der schwachen Konjunktur und der anhaltend guten Ölversorgung nach wie vor sehr schwierig. Allerdings sollten diese Risiken bei der derzeit sehr günstigen Bewertung mehr als eingepreist sein. Mutige Dividendenjäger mit einem langen Atem könnten allmählich wieder erste Positionen aufbauen (Stoppkurs: 15,50 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:19,438 EUR -0,69% (06.03.2020, 08:43)