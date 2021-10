London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,202 GBP -0,64% (13.10.2021, 17:45)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (14.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten sich am Mittwoch kaum verändert und damit den jüngsten Höhenflug nicht fortgesetzt, was aus charttechnischer Sicht natürlich durchaus als gesund zu werten sei. Als Grund für die an den vergangenen Tagen schwächere Performance der Ölpreise hätten Marktbeobachter auf Prognosen des Ölkartells OPEC zur Nachfrageentwicklung verwiesen, die einen weiteren Preisanstieg am Ölmarkt gebremst hätten. Die Organisation erdölexportierender Länder habe ihre Wachstumsprognose für die weltweite Ölnachfrage gesenkt.Gut möglich, dass die Rally der Ölpreise allmählich ins Stocken geraten werde. Für Royal Dutch Shell wäre ein Pendeln auf diesem hohen Niveau (oder auch noch einige Dollar tiefer) aber immer noch praktisch eine Lizenz zum Gelddrucken. Die Aussichten für den Energieriesen, der auch stark von der Gaspreis-Rekordjagd profitiere, würden gut bleiben. Anleger könnten bei der günstig bewerteten Royal Dutch Shell-Aktie nach wie vor einsteigen (Stopp: 14,70 Euro)., so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:20,54 EUR +0,51% (14.10.2021, 08:31)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:20,37 EUR -0,54% (13.10.2021, 17:35)