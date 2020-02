London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.986,60 GBp -0,67% (03.02.2020, 11:16)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MM408



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0ER6S



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C3



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSB



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDBF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Analysten Henry Tarr und Ilkin Karimli von der Privatbank Berenberg:Henry Tarr und Ilkin Karimli, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der B-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF), senkt aber das Kursziel von 2.800 auf 2.680 GBp.Das vierte Quartal des niederländisch-britischen Energieriesen sei konjunkturbedingt schwach ausgefallen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Die Gewinne hätten die Markterwartungen deutlich verfehlt. So wie Royal Dutch Shell gehe es derzeit jedoch allen in der Branche. Ab Ende 2020 würden die Analysten mit Blick auf die Ölpreise wieder Aufwärtspotenzial sehen. Sie hätten ihre EPS-Schätzungen nach unten revidiert.Henry Tarr und Ilkin Karimli, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Royal Dutch Shell-Aktie bestätigt und das Kursziel von 2.800 auf 2.680 GBp reduziert. (Analyse vom 03.02.2020)Andrew Lowe, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die BNP Paribas-Aktie von "hold" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 42 Euro reduziert. (Analyse vom 03.02.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:23,815 EUR -1,33% (03.02.2020, 11:08)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:23,85 EUR -1,26% (03.02.2020, 11:23)