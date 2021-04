London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,69 GBP -0,50% (30.04.2021, 12:06)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (30.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF).Das bereinigte EPS des ersten Quartals 2021 (+14% y/y) sei besser als von dem Analysten und dem Markt erwartet ausgefallen. Der Konzern habe vor allem von einem mehrheitlich verbesserten Branchenumfeld profitiert. Die Q1-Dividende (0,1735 USD je Aktie) habe der Indikation entsprochen und damit keine Überraschung dargestellt. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 31.03.2021) hätten sich im Quartalsverlauf (wegen Nettogewinn und dem positiven freien Cashflow) verbessert.Das Potenzial für einen weiteren deutlichen Ölpreisanstieg (Brent gegenwärtig 68 USD je Barrel) sehe der Analyst als begrenzt an. Der notwendige Strukturwandel (vom Öl- und Gaskonzern zum Energiekonzern) bleibe herausfordernd, dessen Finanzierung werde aber durch das verbesserte (Preis-)Umfeld erleichtert. Seine Prognosen habe er mehrheitlich erhöht (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 1,72 (alt: 1,68) USD; berichtetes EPS 2021e: 2,03 (alt: 1,68) USD; DPS 2021e: unverändert 0,6940 USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2022e: 2,27 (alt: 1,96) USD; DPS 2022e: unverändert 0,7220 USD). Die Dividendenrendite sei im Branchenvergleich unterdurchschnittlich.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Royal Dutch Shell A-Aktie (YTD: +9%; Brent YTD: +32%) nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 17,20 auf 16,70 Euro gesenkt. (Analyse vom 30.04.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,90 EUR -0,67% (30.04.2021, 12:20)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,92 EUR -0,03% (30.04.2021, 12:05)