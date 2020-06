Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,54 EUR -2,21% (30.06, 2020, 12:26)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.306,00 GBp -2,52% (30.06.2020, 12:27)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (30.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Das sei ein Paukenschlag: Royal Dutch Shell müsse angesichts des Einbruchs der Öl- und Gaspreise Milliarden abschreiben. Für das Q2 habe der Energieriese Wertberichtigungen von 15 bis 22 Mrd. US-Dollar angekündigt. Ausgelöst durch die Corona-Pandemie seien die Öl- und Gaspreise aufgrund eines Nachfrageeinbruchs stark gefallen.Der Konzern habe deswegen seine mittel- und langfristige Einschätzung für die Rohstoffpreise und die Raffineriemargen (hier habe Shell seine langfristige Prognose um satte 30 Prozent gekürzt) nach unten revidiert. Royal Dutch Shell sei damit nicht alleine: Auch Rivale BP habe seine Prognosen diesbezüglich korrigieren müssen, was ebenfalls zu milliardenschweren Abschreibungen führen werde.Es sei klar gewesen, dass Shell an größeren Wertberichtigungen im Zuge des Ölpreisverfalls kaum vorbeikommen werde. Einige Experten seien von der Höhe etwas überrascht gewesen, weshalb der Titel im frühen Handel knapp 2,5 Prozent abgegeben habe.Die Meldung unterstreiche einmal mehr, dass Energieaktien weiterhin nichts für Anleger mit schwachen Nerven geeignet ist. Wer die Royal Dutch Shell-Aktie im Depot hat, sollte den Stopp bei 12,80 Euro beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:14,548 EUR -2,28% (30.06.2020, 12:40)