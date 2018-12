Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die letztlich heftig unter Druck geratenen Ölpreise würden heute eine kräftige Gegenbewegung starten. So würden die Kurse für WTI- und Brent-Öl um jeweils knapp 5% steigen. Das sollte natürlich den Aktien der Öl- und Gasproduzenten deutlich in die Karten spielen.Hauptgrund für den Kurssprung sei die Einigung von Saudi-Arabien und Kanada auf eine gemeinsame Verringerung der Produktion gewesen. Am Donnerstag entscheide die OPEC darüber, inwieweit die Förderquoten gesenkt werden sollten, um Angebot und Nachfrage wieder ins Gleichgewicht zu bringen.Ferner würden natürlich die positiven Signale im Handelsstreit für Rückenwind sorgen. Denn eine sinkende Ölnachfrage im Zuge einer Eintrübung des konjunkturellen Klimas sei auch eine der größten Ängste der Markteilnehmer gewesen.Es müsse abgewertet werden, wie nachhaltig die jetzt gestartete Gegenbewegung ausfallen werde.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an BP und Royal Dutch Shell, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:27,365 EUR +1,35% (03.12.2018, 10:11)