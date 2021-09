Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

19,152 EUR +0,82% (29.09.2021, 12:03)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

19,12 EUR -0,15% (29.09.2021, 11:49)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,38 GBP -1,41% (29.09.2021, 11:46)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (29.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Man habe es zuletzt stetig in den Nachrichten gehört - man habe es auch oft an den Tankstellen gespürt: Die Ölpreise hätten immer weiter angezogen und neue Mehrjahreshochs markiert. Nun würden die Kurse von Brent, WTI & Co durchschnaufen - und mit ihnen auch die Aktienkurse von Energieriesen wie Royal Dutch Shell oder BP.Wesentliche Gründe für den jüngsten Höhenflug seien weiterhin eine starke Nachfrage aufgrund der globalen Konjunkturerholung vom Corona-Einbruch und eine Angebotsknappheit aufgrund von Engpässen vor allem in den USA.Belastet worden seien die Kurse gestern aber durch die eher trübe Finanzmarktstimmung und neue Lagerdaten aus den USA. Dort habe das American Petroleum Institute (API) am Dienstagabend einen deutlichen Aufbau der landesweiten Erdölvorräte gemeldet. Am heutigen Mittwoch veröffentliche das US-Energieministerium seine wöchentlichen Zahlen. Sollte sich auch hier ein Anstieg ergeben, wäre es der erste Zuwachs seit mehreren Wochen.Commerzbank-Experte Carsten Fritsch verweise indes auf Aussagen von Industrievertretern auf der derzeit stattfindenden Konferenz der Ölindustrie. Demnach könnte die Ölnachfrage schon Ende 2021 oder im ersten Quartal 2022 auf ihrem Vorkrisenniveau von 100 Millionen Barrel pro Tag sein. Die OPEC erwarte dies erst im späteren Jahresverlauf 2022. Zudem könnten die Investitionen in "grüne Energien" dazu führen, dass Investitionen in Ölprojekte zurückgestellt würden.Anleger können weiterhin an Bord bleiben und sollten sich von einer möglichen Korrektur nicht verunsichern lassen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse könnten unverändert bei 13,60 Euro (Shell) beziehungsweise 3,00 Euro (BP) belassen werden. (Analyse vom 29.09.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: