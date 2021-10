XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Am Montag würden die Vorstände der Energieriesen BP und Royal Dutch Shell wieder mit Spannung verfolgen, was die Ölminister der OPEC+ versprechen würden - und womöglich auch recht rasch beschließen würden. Denn die Staaten würden über die künftige Förderpolitik beraten. Eigentlich sei die Marschroute für die Förderpolitik der kommenden Monate bereits abgesteckt worden, doch nun könnte es doch anders werden.Denn die Rally der Ölpreise habe den Druck auf die ölproduzierenden Länder verstärkt, ihren Ausstoß schneller auszuweiten. Im Juli habe die OPEC beschlossen, pro Monat 400.000 Barrel täglich mehr zu fördern. Nun würden immer mehr Staaten auf eine stärkere Ausweitung drängen.Auch aus den USA solle zuletzt Druck aufgebaut worden sein. So spiele die dortige US-Regierung verschiedenen Berichten zufolge mit dem Gedanken, die strategischen Ölreserven einzusetzen, um die Ölpreis-Rally zu beenden beziehungsweise zumindest abzuschwächen.Es dürfte spannend werden, auf welchen Schritt sich die OPEC-Staaten verständigen würden. Gut möglich, dass die Ölpreis-Rally bei einer deutlichen Ausweitung der Ölförderung beendet werde. Energieriesen wie Royal Dutch Shell oder BP würden aber auch auf einem niedrigeren Ölpreis-Niveau noch üppige Gewinne einfahren. Zudem würden die Global Player auch von den weiter haussierenden Gaspreisen profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:19,452 EUR -0,51% (04.10.2021, 08:51)