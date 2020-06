Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

15,55 EUR -1,83% (04.06.2020, 15:40)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,77 GBP -0,73% (04.06.2020, 15:38)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Über viele Jahre hinweg sei der britisch-niederländische Energieriese Royal Dutch Shell vor allem für seine fast beispiellos starke Dividendenkontinuität bekannt gewesen. Durch die nun erfolgte erste Senkung der Ausschüttung seit 1945 sei dies vorerst Geschichte. Doch es gebe auch andere Bereiche, in denen Shell durchaus glänzen könne.So würden die Experten von RBC Capital darauf verweisen, dass der Konzern auch ohne diese Dividendengarantie in der Branche "einzigartig" sei. Denn Shell verfüge über eine außergewöhnlich starke Stellung in gleich drei wichtigen Segmenten: der Tiefseeförderung, dem Gasgeschäft sowie dem globalen Tankstellengeschäft mit insgesamt 45.000 Stationen. Die Analysten würden die Shell-Anteile auch deshalb weiterhin mit "outperform" einstufen. Das Kursziel sei zudem wegen der gestiegenen Ölpreise von 1.800 auf 2.000 Britische Pence (umgerechnet 22,46 Euro) angehoben worden.Auch "Der Aktionär" bleibe für die Shell-Aktie zuversichtlich gestimmt. Die laufende "Normalisierung" des globalen Wirtschaftslebens dürfte die Ertragslage des Energieriesen wieder deutlich verbessern.Anleger können daher an Bord bleiben, sollten aber den Stopp bei 12,80 Euro belassen, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 04.06.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,592 EUR -1,14% (04.06.2020, 15:54)