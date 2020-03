Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (26.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Es sei eine Jahreszahl, die aufhorchen lasse: Seit 1945 habe der britisch-niederländische Konzern kein einziges Mal die Dividende gesenkt. In den letzten Jahren habe Royal Dutch Shell stets 1,88 USD je Aktie gezahlt, woraus sich eine Rendite von knapp 12% errechnen würde. Man müsse jedoch dazu auch sagen: Noch nie zuvor sei die Dividende so gefährdet gewesen wie aktuell.Sämtliche Analysten würden derzeit davon ausgehen, dass 2020 Gewinn und Cashflow weit unter 1,88 USD pro Aktie liegen werde. Zwar habe der Konzern auch beim letzten Ölpreisrutsch von 2014 bis 2016 die "iconic dividend", wie sie CEO Ben van Beurden genannt habe, aufrechterhalten. Damals sei ein Teil der Ausschüttung nicht aus den laufenden Gewinnen, sondern aus der Substanz gezahlt worden. Doch in diesem Jahr dürfte es aus verschiedenen Gründen noch deutlich schwieriger werden, diese Mammutaufgabe zu meistern.Zum einen seien die Ölpreise 2016 nur kurzzeitig unter die 30-USD-Marke gerutscht. Dieses Jahr könnten sie längere Zeit deutlich darunter verharren. Zum anderen würden derzeit auch das Tankstellen- und Raffineriegeschäfte massiv unter den Ausgangssperren in immer mehr Ländern der Welt, die zu einem erheblichen Rückgang des Treibstoffverbrauchs führen würden, leiden. Auch die für Royal Dutch Shell wichtige Gassparte habe mit deutlich niedrigeren Kursen als im Vorjahr zu kämpfen. Darüber hinaus stehe der Konzern aktuell wesentlich stärker unter Druck als noch 2014 bis 2016, das Geschäftsmodell an eine in den kommenden Jahrzehnten weniger von fossilen Brennstoffen abhängige Weltwirtschaft anzupassen.Eine Kürzung der Dividende im Zuge dieser historischen Krise werde immer wahrscheinlicher. Eine derartige Entscheidung würde den Kurs höchstwahrscheinlich zunächst deutlich belasten, wäre jedoch rein ökonomisch betrachtet absolut nachvollziehbar. Zumal auf dem aktuellen Kursniveau selbst bei einer halbierten Dividende noch eine stattliche Rendite von 6% winke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Royal Dutch Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: