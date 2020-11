Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (05.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Aktie von Royal Dutch Shell habe wieder richtig gut Fahrt aufgenommen. Seit letzter Woche sei das Papier bereits satte 16 Prozent im Plus und habe dabei neue Kaufsignale generiert. Auf lange Sicht stehe der Ölproduzent zwar vor großen Herausforderungen, für einen kurzfristigen Trade sei die Aktie aber aktuell allemal zu haben.Vergangene Woche habe Shell-Anlegern der Atem gestockt. Die Aktie sei am Mittwoch unter das Mehrjahrestief vom März dieses Jahres bei 10,37 Euro gerutscht und habe kurzzeitig einstellig notiert. Während dieses Handelstages habe sich der Kurs aber wieder zurück in die Unterstützungszone gekämpft, welche um die 10-Euro-Marke verlaufe.Beflügelt von guten Quartalszahlen, die am letzten Donnerstag veröffentlicht worden seien, sei der Wert zuerst durch die Begrenzungslinie des Abwärtstrends bei etwa 10,75 Euro gebrochen und habe zwei Tage darauf die 50-Tage-Linie bei 11,36 Euro zurückerobert.Gelinge es der Aktie, sich in den nächsten Tagen nachhaltig über dieser Linie zu halten, wäre eine kurzfristige Aufwärtsbewegung bis zur 100-Tage-Linie bei 12,61 Euro, danach bis zum Widerstand bei 13,70 Euro, möglich. Sollte der Wert aber darunterfallen, sei ein erneuter Rücksetzer bis an die 10-Euro-Marke wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:11,388 EUR -1,25% (05.11.2020, 17:01)