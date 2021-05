XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (19.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Das Papier des niederländisch-britischen Energieriesen gebe am Mittwoch wieder deutlich nach. Neben der allgemein mauen Stimmung an den Aktienmärkten leide der Kurs von Royal Dutch Shell auch unter den schwächelnden Ölpreisen. Nachdem Brent-Öl am Dienstag zwischenzeitlich über die 70-USD-Marke geklettert sei, gehe es nun wieder bergab.Unter Druck seien die Ölpreise zum einen wegen der angeschlagenen Aktienmarktstimmung geraten. Riskantere Anlagen, zu denen Erdöl gehöre, seien dadurch belastet worden. Hinzugekommen sei, dass der US-Dollar im Tagesverlauf angezogen sei. Eine teure US-Währung erhöhe den rechnerischen Rohölpreis für Investoren außerhalb des Dollarrauss, da der Rohstoff international in US-Dollar gehandelt werde.Bereits am Dienstagabend seien die Erdölpreise um gefallen. Auslöser seien Äußerungen zu den Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran gewesen.Auch wenn sich die Royal Dutch Shell-Aktie aktuell in relativ mauer Verfassung präsentiere, würden die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Dividendentitel gut bleiben. Anleger könnten hier nach wie vor zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 13,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,20 EUR -2,00% (19.05.2021, 15:18)